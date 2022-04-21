اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البحرين والجزائر

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات بما يخدم التطلعات والأهداف المنشودة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم، سعادة السيد عبدالحميد أحمد خوجة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين، حيث رحب سموه بالسفير الجزائري بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده في المملكة، متمنيًا ‏له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة، لافتًا سموه إلى مواصلة العمل على دعم أواصر الصداقةِ المشتركة، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدمًا بما يحقق تطلعات البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عن شكره وتقديره لما يبديه سموه من حرصٍ على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده لمزيدٍ من التعاون والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين.