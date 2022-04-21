محافظ جدة المكلف يستقبل القنصل العام السنغالي بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف، بمكتب المحافظة اليوم، القنصل العام لجمهورية السنغال بجدة شيخنا أمباكي .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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