محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – لدى مشاركته في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.. الحمر: المملكة أولت التنمية الحضرية المستدامة الأولوية في برامجها

كانت هذه تفاصيل خبر 13 مليون لتر من ماء زمزم استهلكت في إفطار الصائمين خلال عشرين يوما من شهر رمضان بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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