شكرا لقرائتكم خبر عن استهلاك 13 مليون لتر من ماء زمزم خلال الإفطار بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم عن تقديم (١٣) مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال عشرين يوماً.

وأوضحت الرئاسة أنه جرى تأمين (13) مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام، وذلك عبر توفير (5) ملايين عبوة ماء زمزم و(20,000) حافظة سعة ٤٠ لترا في مصليات وساحات المسجد الحرام، وعدد (80) عربة ذكية سعة 80 لترا.