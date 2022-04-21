اخبار دوليه – البنتاغون: طوّرنا مسيرات شبحية لدعم أوكرانيا.. ومساعداتنا وصلت لأرض المعركة

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا نشرت وزارة الدفاع الأميركية لائحة بما تحتويه وفي تصريح رسمي لـ جون كيري قال إنها 72 مدفعا من نوع هاويتزر مع 144 ألف طلقة مدفعية بالإضافة إلى 121 مسيّرة تكتية من نوع «روح الفينيق».

وكشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية في اتصال مع الصحافيين هذا الصباح أن المسيرات من «روح الفينيق» تمّ تصنيعها لدى القوات الأميركية بناء على طلب الأوكرانيين حيث تم تصنيع هذه المسيرات خلال أسابيع فقط.

وأضافوا أنها مسيرات انتحارية تنفجر على أهدافها وهي سلاح مشابه لمسيرات سويتشبلايد Switchblade .. كما كشفوا أن مدافع الهاويتزر الجديدة التي حصلت عليها أوكرانيا بحجم 5 كتائب مدفعية (72 مدفعا و144 ألف طلقة).

وقالوا إن المساعدات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي اليوم ستبدأ بالوصول إلى مسرح العمليات خلال 24 ساعة.

و أكد المسؤولون الأميركيون أن الأسلحة يتمّ تسليمها للأوكرانيين وهم يتصرفون بها.

وقال مسؤول أميركي كبير إن صواريخ ستينغر الأميركية لا تحمل أجهزة تعقّب للتأكد من أنها في يد القوات الأوكرانية وليس في يد طرف ثالث (هناك أسئلة ومخاوف من سقوط هذه الصواريخ بيد إرهابيين).

وقال المسؤول الأميركي إن الأوكرانيين لديهم الآن في ساحة المعركة مدرعات تفوق بعددها ما لدى القوات الروسية.

وأكد أن القوات الروسية لديها الآن 85 كتيبة مقاتلة تعمل على الأراضي الأوكرانية وأن الروس أدخلوا 3 كتائب جديدة إلى أرض المعركة خلال الساعات 24 الماضية.

وقال المسؤول الأميركي إن القوات الروسية قصفت حتى الآن 1670 صاروخا منذ بدء العمليات وبعضها جاء من البحر الأسود.

أسلحة جديدة

وتحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، عن الحرب الروسية الأوكرانية، في إطار سعيه إلى استكمال حزمة أسلحة جديدة للجيش الأوكراني.

وذكر مصدر مطلع أن بايدن «من المتوقع أن يتحدث عن مستجدات جهودنا لدعم أوكرانيا والمساعدة التي نوفرها».

وقال مسؤول أميركي آخر لـ»رويترز»، إن حزمة الأسلحة الجديدة ستكون على الأرجح بنفس القيمة المعلنة في الأسبوع الماضي وهي 800 مليون دولار، لكن لا يزال يجري إعداد التفاصيل.

وأوضح متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أن الاجتماع تطرّق إلى عدد من القضايا، على رأسها الحرب في أوكرانيا وإرسال المزيد من المساعدات العسكرية إليها.

كانت المساعدات الأميركية المعلن عنها في الأسبوع الماضي تشمل منظومات وقذائف مدفعية وحاملات جنود مدرعة وقوارب دفاع ساحلية غير مأهولة، لتوسع الولايات المتحدة بذلك نطاق المواد المرسلة إلى كييف لتشمل أنواعا جديدة من المعدات الثقيلة.

وإذا كان حجم حزمة التسليح المنتظرة هذا الأسبوع كبيرا كما هو متوقع فإن ذلك يعني أن المساعدات العسكرية الأميركية لكييف ستتجاوز ثلاثة مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

في هذا السياق، كشف مسؤول دفاعي أميركي كبير أن الولايات المتّحدة أرسلت 4 رحلات تحمل الأسلحة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تتضمن مدافع «هاوتزر»، كما سلّمت الأوكرانيين ما مجموعه 40 ألف طلقة مدفعية لهذه المدافع.

وأشار المسؤول إلى أن بلاده بدأت بتدريب نحو 50 عنصراً من القوّات الأوكرانية على استخدام مدافع الـ»هاوتزر»، مضيفاً أن التدريبات تجري خارج أوكرانيا وستستغرق نحو أسبوع.

المسؤول لفت إلى أن القوات الأوكرانية أدخلت 20 طائرة مقاتلة إلى قوّاتها الجوّية بعدما تسلّمت قطع غيار لها من الخارج.

وأوضح أن الأجواء الأوكرانية تتنازعها القوّات الأوكرانية مع الطيران الروسي الذي ما زال يتحاشى للآن الدخول إليها.