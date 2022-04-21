كووورة يقتحم عالم الويب 3.. وSphera أول المشروعات

محمد بن مسعود - الدمام - تزايدت في الفترة الأخيرة معدلات الإقبال على العملات الرقمية بما تحمله من مميزات وبفضل الطفرة التي أحدثتها في عالم الاقتصاد الرقمي حول العالم، ووصل الأمر إلى اتجاه الكثير من المصارف المركزية حول العالم بربط عملتها الوطنية بالعملات الرقمية المستقرة، في محاولة من هذه المصارف من أجل مواكبة التطور في عالم المدفوعات عبر الإنترنت.

والعملات الرقمية هي عالم جديد ومتنامي بشكل ملحوظ يمكن تعريفه بأنه المصطلح الشامل لوصف جميع الأموال الإلكترونية، التي تشمل العملات الافتراضية والعملات المشفرة، كما أن العملات الرقمية متوافرة بشكل إلكتروني وفي شكل رقمي، على عكس العملات الورقية أو المعدنية فهي تعتبر غير ملموسة.

العملة الرقمية تشبه تمامًا الشكل الرقمي للنقود، وتكون عبارة عن نوع من العملات المتاحة على شكل رقمي فقط وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية أو المعدنية، ولكن في نفس الوقت يكون لها نفس خصائص العملات المالية الأخرى، فتتم عليها المعاملات الفورية.

وفي ظل هذا التطور المتنامي لعالم العملات الرقمية حول العالم، يدخل كووورة الموقع الرياضي العربي الأول والرائد عالم الويب 3 «Web 3.0»، بفضل شراكة بين شركة Sport Ink الشريك الاستراتيجي في مجال الابتكار والتطوير للموقع وشركة DECA4 Advisory الرائدة في مجال البلوكشين «blockchain» حول العالم.

وسيكون باكورة هذه الشراكة هو الإعلان عن تأسيس شركة سفيرا انك «Sphera Inc»، وهو نظام بيئي قائم على البلوكشين «blockchain» الذي سيقوم بطرح عملة سفيرا « Sphera» الرقمية والتي ستكون ذات صلة بالأنشطة الرياضية التي تتراوح من التذكارات والمنتجات الرياضية إلى تذاكر الفعاليات والمباريات، إضافة لامتلاكها كافة خصائص العملات الرقمية.

ستساعد شركة DECA4 وهي شركة استشارات رائدة في هذا المجال تختص في مجال البلوكشين ومقرها دبي في تمكين شركة الإعلام الرياضي Sport Ink الى دخول عالم البلوكشين. بفضل خبرتها الواسعة. وسيتم تشكيل لجنة واسعة النطاق من المستشارين من عالم التكنولوجيا والأعمال إضافة إلى عالم الرياضة لضمان تحقيق النجاح الكامل لهذا المشروع.

وستمكن Sphera مستخدمي موقع كووورة من التفاعل مع مجموعة متنوعة من النظم، بما في ذلك الرياضات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية وميتافيرس Metaverse وNFTs الرموز الغير قابلة للاستبدال ذات الصلة بالأنشطة الرياضة.

وستكون هناك مكافأت للمستخدمين المتميزين للموقع بعملات يمكن استخدامها من أجل:

كما ستطلق سفيرا انك مزاد NFT «الرموز القابلة للاستبدال» على تذكارات رياضية، مثل قمصان كرة القدم الموقعة من قبل لاعبي كرة القدم الأكثر شهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستقوم DECA4 بتنظيم هذه الفعالية الفريدة من نوعها، والتي ستكون أول حالة استخدام لـ Sphera.

نبذة عن شركة Sport Ink: شركة إعلامية رياضية والتي تعد الشريك الاستراتيجي في مجال الابتكارات والتطوير لموقع Kooora، الموقع الرياضي الرائد في العالم الناطق باللغة العربية، ويزوره أكثر من 25 مليون زائر فريد شهريًا. ويغطي الموقع 40 رياضة مختلفة ويدير مجتمعًا مزدهرًا عبر الإنترنت على كل منصة وسائط اجتماعية.

نبذة عن شركة Deca4 Advisory: تجمع Deca4 سنين من الخبرة العالمية والمحلية في العمل مع الحكومات والشركات الناشئة في مشاريع التكنولوجيا في مجال العملات والبلوكشين، كان فريق Deca4 وشركاؤه من أوائل المتبنين والداعمين لهذه التكنولوجيا منذ عام 2017.