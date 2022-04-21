اخبار الخليج – معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة يثني على جهد العاملين في برنامج تواصل

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري عن تقديره للجهد المتواصل لتطوير العمل بما يسهم في خدمة المتعاملين والمستفيدين من خدمات جهاز المساحة والتسجيل العقاري وكذلك مؤسسة التنظيم العقاري، وعلى روح التنافسية التي يتحلى بها المسئولين والموظفين بالجهاز والمؤسسة، كما أعرب عن بالغ فخره واعتزازه وجميع المنتمين للجهاز والمؤسسة بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكريم جعاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسس التنظيم العقاري بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لعام 2021 في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل.

وجاء ذلك خلال استقبال معاليه بحضور سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وسعادة المهندس ناجي سبت سالم مدير عام المساحة للفريق الاداري المسئول عن متابعة نظام «تواصل» في كل من الجهاز والمؤسسة، مشيداً معاليه بما قدماه ويقدماه الفريقين في كل من الجهاز والمؤسسة من جهود واضحة وقدرة ومهارة عالية على التواصل مع الجمهور، وسرعة الاستجابة وحلحلة قضايا ومشاكل المواطنين، والتي أثمرت هذه الجهود عن الفوز بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لعام 2021 للمرة الثانية.

وقال معاليه بأننا في الجهاز والمؤسسة ماضون في عملية التطوير والتحديث، ومواكبة التطورات فيما يخص تنفيذ وتطبيق أفضل الانظمة، واتباع الوسائل الادارية المتطورة التي منشأنها تطويرالخدمات وتحسين التواصل مع الجمهور، وتذليل ما يعتري معاملاتهم من عقبات. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الرامية إلى تطوير كفاءة الأجهزة الحكومية وتقديم الخدمات المتطورة المبنية على أفضل الممارسات والتجارب العالمية.

وأضاف معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بأن نظام «تواصل» يعتبر نافذة أضافية للمواطنين والمتعاملين لتوصيل آرائهم ومقترحاتهم، وشكواهم أو ما يعتري معاملاتهم من تأخير أو مشاكل ليتم تذليلها على الفور، لذا فقد أسهم هذا البرنامج في تحسين الخدمات المقدمة والتطور في مستوى رضى العملاء، مضيفاً بأن الجهاز والمؤسسة يحرصان على متابعة جميع الملاحظات والشكاوى والاقتراحات والاهتمام بها من أجل تطوير الخدمات والاجراءات المقدمة.