ضبط مقيم سلب 340 ألف ريال من موظف لإحدى شركات نقل الأموال

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية سلب مبلغ (340,000) ريال من موظفي إحدى شركات نقل الأموال بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض، واسترد المبلغ وجرى إيقافه واتخذ بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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