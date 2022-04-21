«ترشيد» تستكمل مشروع إعادة تأهيل إنارة شوارع منطقة نجران

وعن تفاصيل المشروع؛ قامت الشركة بإجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة ضمن نطاق المشروع في مدينة نجران وعدد من البلديات الفرعية التابعة لها وهي (خباش، بئر العسكر، حبونا، ثار، يدمة، سلطانة، بدر الجنوب، شرورة، والوديعة)، إذ شملت هذه الدراسات المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى. يُذكر أن (ترشيد) من خلال هذا المشروع استبدلت أكثر من 117 ألف مصباح في المنطقة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع وفراً قدره 74% سنوياً، وهو ما يساوي استهلاك 227 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي أكثر من 93 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 1.5 مليون شتلة، كما تجدر الإشارة إلى أن ترشيد قد استكملت عدة مشروعات في مختلف مناطق المملكة، حيث استهدفت استبدال 2.7 مليون مصباح حتى نهاية العام 2021، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى استبدال أكثر من 3.5 ملايين مصباح حول المملكة خلال العام الجاري 2022م.
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