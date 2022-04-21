جامعة الملك خالد تطلق برنامج مسارات التعلم المرن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

أطلقت جامعة الملك خالد مؤخرًا برنامج مسارات التعلم المرن، الذي تهدف من خلاله إلى تقديم مسارات علمية واحترافية ابتكارية تربط بين المعرفة والمهارة لتلبي احتياجات سوق العمل لطلبة ومنسوبي الجامعة بالشراكة مع جهات محلية وعالمية.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن إطلاق البرنامج يجسد اهتمام الجامعة بدورها في بناء وإعداد المواطن والمجتمع، ومواكبة التغيرات الداعمة لمسيرة التعليم والتعلم مدى الحياة، وتقديم نموذج تعليم مرن يساهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030 وبناء خريج منافس عالميًّا.

كما بيّن رئيس لجنة مسارات التعلم المرن الدكتور سالم العلياني أن البرنامج يتم بالشراكة مع جهات محلية وعالمية، منها المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX) ومنصة كورسيرا العالمية، ويحتوي على ثلاثة برامج رئيسة تتمثل في البرنامج التأسيسي الذي يضم أربعة مسارات تشمل مسار المهارات الشخصية، ومسار المهارات الأكاديمية، ومسار المهارات الرقمية، ومسار مهارات العمل، إضافة إلى البرنامج التخصصي والذي يحوي عدة مسارات تخصصية في مجالات متعددة والبرنامج الحر الذي يتيح فرص تعلم متنوعة مرتبطة باحتياجات المتعلم الفردية في أي مجال.