كلية الدراسات البحرية توقع مذكرة تعاون مع شركة كوتج الهولندية للتدريب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

وقّعت كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبد العزيز أمس، اتفاقية تعاون مع شركة كوتج KOUTG الهولندية للاستشارات والتدريب البحري، وأكاديمية أبو ظبي البحرية ADMA، لرفع مستوى التدريب والتعليم في صناعة النقل البحري.

وأوضح عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور فيصل الذبياني أن الاتفاقية المبرمة تعد تأسيسًا لشراكة إستراتيجية طويلة الأمد، تشمل تبادل المعرفة والأبحاث العلمية في صناعة النقل البحري وفق رؤية المملكة 2030، بجانب تعزيز تدريب ربابنة القاطرات والعاملين على السفن والمرشدين البحريين.

وأشار إلى أن كلية الدراسات البحرية تُعد من الكليات المتميزة في جامعة الملك عبد العزيز، كونها كلية بحرية متخصصة في مجال صناعة النقل البحري، توفر تعليمًا بحريًا عالي الجودة لتخريج الكفاءات السعودية المؤهلة في مجال المسح الهيدروغرافي والنقل البحري، إضافة إلى مواكبة متطلبات التطور في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والأمنية، والحفاظ على البيئة والسلامة البحرية.