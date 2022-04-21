شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإتلاف 510 لتر من المنظفات المقلدة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة موقعاً عشوائياً استغله مخالفون لتعبئة وتخزين مواد التنظيف المقلدة بحي "الحرازات" شرق المحافظة، حيث جرى مصادرة وإتلاف 510 لتر من المضبوطات، فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تعقب المخالفات البلدية ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني إن الأمانة واصلت حملتها الموسعة لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية داخل المناطق السكنية؛ حيث تمكنت الفرق الميدانية من مداهمة أحد المواقع المخالفة عبارة عن معمل ومستودع لتعبئة المنظفات، وبالوقوف على الموقع اتضح أنه يعمل بلا رخصة نظامية ويفتقر للاشتراطات مضيفاً أنه جرى مصادرة واتلاف 80 صندوق من المنظفات تحتوي على 480 عبوة لتر، و30 لتر من منتجات متنوعة لمواد تنظيف مقلدة لماركات معروفة حيث تم إتلاف الكميات المضبوطة والمواد المستخدمة في التصنيع، كما تحفظ فريق الرصد الميداني على سيارة نقل واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع.