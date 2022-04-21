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المملكة تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ثانوية بأفغانستان

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ثانوية، ومركزًا تعليميًا غربي العاصمة الأفغانية، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع الشعب الأفغاني الشقيق ووقوفها معه في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب؛ ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللشعب الأفغاني الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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