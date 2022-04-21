شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» : إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعلن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عزمها إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة (Emerging Technologies Sandbox) الذي يهدف إلى خلق بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي خدمات التقنيات الناشئة - من خلال توضيح وتطوير التنظيمات والممكنات اللازمة لتنمية سوق التقنيات الناشئة – والتي تمكن مقدمي خدمات التقنيات الناشئة تقديم نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة تساهم في تسريع التحول الرقمي لدى كافة القطاعات، إضافةً إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعظيم الاستفادة من التقنيات الناشئة.

وتأتي هذه البيئة انطلاقاً من دور الهيئة التنظيمي لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة التطورات المتسارعة، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للتطوير والابتكار، وتعزيز الشفافية والمنافسة، وتمكين وصول الخدمات لكافة المستفيدين بشكل سهل وآمن، إضافة إلى الوصول بالقطاع إلى أعلى مستويات النضج التنظيمي. يشار إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات وكذلك البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل.

وفي ضوء ذلك، تدعو الهيئة جميع مقدمي خدمات التقنيات الناشئة - الراغبين في مشاركة نماذج العمل أو الحلول أو الخدمات الخاصة بهم إلى البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة - إبداء الاهتمام عبر التسجيل في موقع الهيئة (www.citc.gov.sa)، علماً بأنه سيتم استقبال طلبات المشاركة في البيئة التجريبية بتاريخ 9 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022م.