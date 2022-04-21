محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 128 سلة غذائية رمضانية في حي سوبا الحلة بمحلية الخرطوم التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفادت منها 128 أسرة، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.
يذكر أن مبادرة إطعام تشمل 19 دولة حول العالم بهدف تأمين الأمن الغذائي والوقوف مع الفئات المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.