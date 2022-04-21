سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الخرطوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 128 سلة غذائية رمضانية في حي سوبا الحلة بمحلية الخرطوم التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفادت منها 128 أسرة، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.

يذكر أن مبادرة إطعام تشمل 19 دولة حول العالم بهدف تأمين الأمن الغذائي والوقوف مع الفئات المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.