نصائح غذائية لمرضى السكري تساعدهم على الصيام في رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نشرت صفحة “صحة القصيم”، بعض النصائح الغذائية لمرضى السكري تساعهدم على الصيام في شهر رمضان المبارك.

وأوضحت عبر حسابها علىى “تويتر”، أن هناك عدة نصائح تساعد هؤلاء المرضى على التحكم في سكر الدم، لتكون أيامهم في شهر رمضان مليئة بالصحة والعافية.

وأشارت إلى أنه على مرضى السكري في رمضان تناول:

1 – الألياف، مثل ” الخضروات والفواكه، والحبوب الكاملة “.

2 – منتجات الألبنا قليلة الدسم، مثل ” الحليب والأجبان “.

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3 – كربوهيدرات معقدة، مثل ” الأرز والخبر بانواعه “.

4 – البروتين الحيواني، مثل ” الأسماك والدواجن “.

5 – البروتين النباتي، مثل ” المكسرات “.

وأضافت أنه على مرضى السكري تجنب:

1 – الحلويات.

2 – الإكثار من الملح في الطعام.

3 – الإكثار من تناول اللحوم الحمراء.

4 – المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة بالسكر.

وأوصت جميع المرضى بضرورة الحرص على الاعتدال في تناول كمية الكربوهيدرات، مؤكدة أنه كلما ازدادت الكمية، ارتفع مستوى السكر في الدم.