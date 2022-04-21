اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي تستقبل وفدا من جامعة سالفورد البريطانية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – بمناسبة فوز بلدية المحرق.. المهندس الجودر: جائزة التميز في التواصل مع العملاء تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين

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