اخبار الخليج – بمناسبة فوز بلدية المحرق.. المهندس الجودر: جائزة التميز في التواصل مع العملاء تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم يوسف الجودر عن بالغ الاعتزاز والتقدير بتفضّل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتكريم بلدية المحرق ضمن الجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميّز في التواصل مع العملاء للعام 2021 ضمن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، مؤكداً أنّ الجائزة تمثل ركيزة أساسية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وبهذه المناسبة، قال الجودر إن حصول بلدية المحرق على جائزة التميز في التواصل مع العملاء للمرة الثانية، جاء بفضل دعم وتوجيه سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات، مهنئاً جميع موظفي بلدية المحرق على هذا الإنجاز المشرف الذي يعكس الحرص الذي يولونه في خدمة الوطن والمواطن.
وأضاف خلال لقائه بالعاملين على النظام الوطني للاقتراحات والشكاوى (تواصل): أننا فخورين بما حققته بلدية المحرق من تميز في تعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين من خلال منصة يتم عبرها استقبال جميع المقترحات والملاحظات، والتي يتم النظر فيها عبر منظومة عمل متكاملة تربط جميع الأقسام، وذلك ما يؤكد الحرص الذي توليه البلدية في تعزيز التنسيق وترابط الخدمات بالشكل الأمثل بما يصب في تحقيق الأهداف المشنودة».
واستعرض المدير العام بعض الإحصائيات المتعلقة بتعامل البلدية مع ملاحظات واقتراحات المواطنين، حيث تعاملت البلدية مع 1565 ملاحظة خلال العام الماضي، وقد تم الرد عليها جميعها، مشيراً إلى أن البلدية عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات استلام ملاحظات ومقترحات المواطنين عبر نظام «تواصل»، كما تقوم بتلقي جميع الملاحظات عبر القنوات الأخرى كحسابات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الأقسام المعنية بالبلدية التي تؤدي دور مهم في التحقق منها والرد عليها ومتابعتها بالشكل المطلوب.
وشدد المدير العام على جميع كوادر البلدية بأهمية مواصلة الجهود وبذل المزيد والأفضل في التعامل مع جميع الملاحظات الواردة من قبل المواطنين والمقيمين بهدف تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمات مع التأكيد على أهمية تقييم رضا العميل عليها.
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