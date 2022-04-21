اخبار الخليج – وزير الصناعة يسلم منتسبي الوزارة وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفخر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا يمثل دافعًا لبذل المزيد من الجهود، والمواصلة في العطاء بنفس الوتيرة.

وقال الوزير زايد الزياني إن الجهود التي بذلها ويبذلها منتسبو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المشاركين في التصدي للجائحة تنم عن تفاني وإخلاص في العمل وحس وطني عالي بالمسؤولية، مؤكدًا أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة، ومزيداً من العمل والمثابرة وفق منهجية وخطط مدروسة.

جاء ذلك لدى تسليم وزير الصناعة والتجارة والسياحة اليوم «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» للكوادر الوطنية لسبعة عشر موظفا من منتسبي الوزارة، تنفيذًا للأمر الملكي السامي، وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة.

وقد هنأ الوزير الزياني الحاصلين على «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي»، معرباً عن شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود، مضيفاً أن هذا التكريم لموظفي الوزارة هو شرف عظيم، مؤكدًا اعتزاز الوزارة بكفاءاتها ومنتسبيها، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح ومزيد من العمل الدؤوب لما في مصلحة ورفعة الوطن.

من جانبهم، أعرب منتسبو الوزارة الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، عن بالغ الفخر بهذا التكريم السامي، مؤكدين أن هذا التكريم يعد مصدر فخر واعتزاز كما يعد حافزاً لمواصلة العمل بذات العزم لخدمة الوطن.