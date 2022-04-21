اخبار الخليج – حميدان يستلم رسالة ماجستير حول «جريمة العمل القسري كإحدى صور الاتجار بالبشر»

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدانوزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، في مكتبه اليوم الخميس، الباحثة هيفاء عبد الكريم بوراشد، رئيس قسم الشؤون القانونية بالهيئة، التي أهدته نسخة من رسالة الماجستير التي نالتها من الأكاديمية الملكية للشرطة، كلية الضباط، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الثانية بعنوان «جريمة العمل القسري كإحدى صور الاتجار بالبشر».

وخلال اللقاء، أشاد حميدان بمضمون رسالة الماجستير، مؤكداً على القيمة المعرفية المضافة التي اشتملت عليها نتائج هذه الدراسة، معرباً عن اعتزازه بالطاقات الوطنية التي تحرص على أن تكون في مقدمة الصفوف الساعية لبناء مستقبل ونهضة الوطن في كافة المجالات.

وتناولت الدراسة التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر والعمل القسري، وتمييزهما عن الجرائم المشابهة لهما، مع تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية والتشريعات التي تحظر العمل القسري، فضلاً عن استعراض التجربة المتميزة لمملكة البحرين في التصدي لتلك الجريمة.