اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية يستقبل الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، بمكتبه بقصر القضيبية اليوم، السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

وقد رحب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالسيد خالد حميدان، مشيداً معاليه بالدور الاقتصادي المهم والبارز لمجلس التنمية الاقتصادية وما ينجزه من مبادرات وبرامج وطنية رائدة لجذب الاستثمارات والترويج لمملكة البحرين ودعم مسيرة التنمية والتقدم في كافة المجالات، منوهاً بجهود السيد خالد حميدان، متمنيًا لسعادته دوام التوفيق والنجاح ولمجلس التنمية الاقتصادية كل التقدم والازدهار.

من جانبه، عبر السيد خالد حميدان عن اعتزازه بلقاء معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وتقديره لاهتمام ودعم معاليه لجهود وانشطة مجلس التنمية الاقتصادية.