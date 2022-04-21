محمد بن مسعود - الدمام - اقتحام عاجل من العمالقة وتنويه يكشف التفاصيل

اصدر مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، أصيل السقلدي تنويه هام بشأن الأخبار التي تنشر عن ألوية العمالقة وقال السقلدي في تنويه قصير : تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ‏اي خبر يتحدث عن ألوية العمالقة ولم ينشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية يعتبر غير صحيح

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