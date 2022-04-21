شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع هدية خادم الحرمين لتفطير الصائمين في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتفطير الصائمين بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، ورئيس اتحاد المسلمين الكوريين الشيخ عبدالرحمن لي.

ويستهدف البرنامج توزيع قرابة 10500 وجبة على الفقراء والمحتاجين في مسجد سيؤل المركزي ومسجد بوسان، مستهدفًا أكبر عدد من المستفيدين خلال الشهر المبارك وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.

وعبّر مسلمو كوريا الجنوبية المستفيدين من الهدية عن شكرهم وامتنانهم للمملكة وقيادتها الرشيدة، لما تقوم به من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، وعطائها المستمر لجميع المحتاجين من أبناء المسلمين في جميع دول العالم.