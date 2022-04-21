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الأمير تركي بن هذلول يتسلم تقريرًا لأعمال وإنجازات حرس الحدود بمنطقة نجران

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التقرير النصف السنوي لأعمال وإنجازات حرس الحدود بالمنطقة والقطاعات التابعة له.

وأكد سموه خلال لقائه في مكتبه اليوم، قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء مسعود بن علي آل شواف الشهراني، فخر واعتزاز الجميع بالأعمال البطولية التي يقوم بها رجال حرس الحدود، وزملاؤهم من القوات العسكرية المشاركة على الحد الجنوبي للذود عن حدود هذه البلاد الطاهرة، وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن وطمأنينة المواطن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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