اخبار دوليه – تنظيم «داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم بشمال أفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» على تليجرام اليوم الخميس مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجدا للشيعة في مزار الشريف بشمال أفغانستان. كان مسؤول صحي قال في وقت سابق إن 11 شخصا على الأقل قُتلوا في الانفجار.

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