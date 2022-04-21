اخبار الخليج – هيئة جودة التعليم والتدريب تستقبل وفدًا من مدرسة برايتوس الدولية وجامعة البحرين للتكنولوجيا

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتور طارق محمد السندي، وفدًا من مدرسة برايتوس الدولية وجامعة البحرين للتكنولوجيا، برئاسة الدكتور حسن الملا رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة المدرسة يرافقه عدد من مسئولي المدرسة، كما حضر الاجتماع عدد من مسئولي الهيئة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022.

ويأتي عقد الاجتماع بهدف إطلاع الهيئة على الخطط التطويرية؛ للارتقاء بأداء مدرسة برايتوس الدولية وجامعة البحرين للتكنولوجيا، ومناقشة الخطط التطويرية للبرامج الأكاديمية المطروحة في المدرسة والجامعة، بالإضافة إلى استعراض خطة مراجعات الأداء وآلية جدولتها وعملية الاستعداد لدورة المراجعات والتقييم.

هذا، وقد أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور السندي – خلال اللقاء – على أن مؤسسات التعليم الخاص في المملكة لها أهميتها؛ كونها شريك رئيس لتحقيق أهداف الرؤية الشاملة 2030، وأهمها الاستثمار في العنصر البشري، وإمداد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة بالمهارات المعرفية، من خلال ما تقدمه من برامج أكاديمية وتدريبية،؛ إذ إنها شريك أساسي في تطوير قطاع التعليم واستدامة تجويده.

من جانبه، أثنى الدكتور حسن الملا رئيس الجامعة، على الجهود المبذولة من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، والتي تصب في تطوير قطاع التعليم الخاص بمراحله المختلفة من خلال عمليات مراجعة الأداء والتقييم لتلك المؤسسات؛ مما يسهم في ترسيخ مفهوم الجودة ويُوجِدُ حالة من التنافسية؛ لتقديم برامج أكاديمية نوعية تتواكب مع التطوير الذي يشهده هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.