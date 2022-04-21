اخبار الخليج – جمارك المطار تضبط آسيوي حاول تهريب 4 كيلو من المواد المخدرة

محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس نيابة محافظة المحرق بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بتمكن ضباط الجمارك بمطار البحرين الدولي من ضبط متهم آسيوي إثر محاولته تهريب 4 كيلوجرامات من مادة يشتبه احتوائها على المواد المخدرة عبر إخفائها عن طريق حشوها في ملابسه بطريقة فنية للحيلولة دون كشفها؛ وذلك بقصد ترويجها والإتجار فيها بالبلاد.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ واستجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات الشرطة وندبت الخبراء المختصين لفحص المضبوطات، هذا ولا زالت التحقيقات مستمرة لسماع شهود الواقعة تمهيداً لتقديم المتهم ومن يثبت اشتراكه في الجريمة للمحاكمة الجنائية.