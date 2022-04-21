اخبار الخليج – افتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الثامن والأربعين غداً الجمعة

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية صاحب السمو الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ينطلق يوم غدٍ الجمعة 22 أبريل 2022م معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته الثامنة والأربعين، بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار في مسرح البحرين الوطني.

ويشهد معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية هذا العام مشاركة 60 فنّان من البحرينيين والمقيمين، ويضم بين أروقته أكثر من 100 عمل فنّي تعكس مختلف المدارس والاتجاهات الفنية وتتنوع ما بين الرسم بشتى أنواع الخامات والمواد، أعمال التركيب والفيديو، التصوير الفوتوغرافي، النحت وغيرها.

وعلى هامش المعرض، سيتم غداً الإعلان عن الفنانين الحاصلين على الجوائز السنوية الثلاث للمعرض، بداية من جائزة الدانة الأولى وهي عبارة عن مبلغ نقدي وتذكار الدانة الذي صمّمه الفنان خليل الهاشمي، والجائزة الثانية عبارة عن استضافة فنية مدفوعة التكاليف في مركز الفنون والجائزة الثالثة عبارة عن إقامة فنية مدفوعة التكاليف لمدة أسبوعين.

ويعد معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية أكبر وأهم تجمع فني سنوي يقام بمملكة البحرين، وقد واستقطب عبر السنوات أبرز وجوه الحركة التشكيلية في المملكة من رواد إضافة إلى المواهب الفنية الشابة، ليعكس بجدارة شمولية التجربة الفنية التشكيلية البحرينية، والتي تشكل جزءاً هاماً من الحراك الثقافي المحلي.