اخبار الخليج – وزير التربية يكرم الطالبين الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، الطالبين الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في دورتها السادسة والعشرين المنعقدة بتقنية الاتصال المرئي، والتي شارك فيها (112) طالباً وطالبة يمثلون عدداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث حصل الطالب عبدالله محمد يوسف من مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنين على المركز الأول في المستوى الأول من الفرع الثالث ضمن فئة (حفظ جزء عمّ مع التلاوة والتجويد)، وحصل الطالب إبراهيم عثمان يحيى من نفس المدرسة على المركز الثاني في المستوى الثالث من الفرع الثالث ضمن فئة (حفظ 10 سور من جزء عمّ مع التلاوة والتجويد)، علماً بأن الطالبين من فئة طيف التوحد، ومدمجان في الصفوف العادية بالمدرسة.

وبهذه المناسبة هنأ الوزير الطالبين بهذه النتائج المتميزة، مشيداً بالجهود التي بذلتها المدرسة لرعايتهما، ومنوهاً بالدور الذي لعبه مركز رعاية الطلبة الموهوبين في تأهيلهما للمشاركة في المسابقة، متوجهاً بالشكر لأولياء أمور الطالبين لتعاونهم مع الوزارة، ومؤكداً اهتمام الوزارة بجميع الطلبة الموهوبين بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة ورعايتهم وصقل مواهبهم، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

حضر المقابلة عدد من المسئولين في الوزارة وأولياء أمور الطالبين الفائزين.