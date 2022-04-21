شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة القرآن الكريم وفق رواية البزي عن ابن كثير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن طباعة الإصدار الجديد للقرآن الكريم وفق رواية البزي عن ابن كثير المكي. وتتميز هذه الطبعة بأنها لأول مره تطبع في مجمع الملك فهد، ويوافق المصحف الكريم برواية البزي عن ابن كثير المكي في صفحاته المصحف الكريم المطبوع في المجمع وفق رواية حفص الذي تبدأ كل صفحة فيه بآية وتنتهي بآية. ويأتي إطلاق هذه الطبعة مواكبة للدعم غير محدود الذي يجده المجمع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ اللذان أوليا طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، وبمتابعة واهتمام من معالي الوزير المشرف العام على المجمع، الذي يؤكد دائماً أهمية مضاعفة الجهد لإيصال إصدارات المجمع للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس، وبمختلف الروايات.