اخبار الخليج – ازدحام مروري بالقرب من دوار القدم إثر سقوط حمولة

محمد بن مسعود - الدمام - ازدحام مروري على شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه مدينة حمد بالقرب من دوار القدم إثر سقوط حمولة على الشارع، والجهات المختصة تباشر اجراءاتها في الموقع.

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