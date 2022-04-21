اخبار الخليج – وزير «الأشغال والبلديات»: 82% نسبة تغطية الصرف الصحي في العكر

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن نسبه تغطية شبكات الصرف الصحي لمنطقة العكر، بلغت حوالي (82%)، حيث تم توصيل جزء كبير من المجمعات (623 ،624، 625 و 626) بشبكة الصرف الصحي في السنوات السابقة، مشيراً إلى إنه سيتم توصيل الأجزاء المتبقية غير الموصلة في المجمعين ( 623 و 624)، ضمن عدد من المشاريع تنفذها الوزارة.

المشاريع المنجزة لقطاعي الطرق والصرف الصحي

ذكر الوزير خلف بأن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم منطقة العكر منها رصف عدد من الطرق بمجمع (626)، حيث اشتملت أعمال المشروع على الرصف للطرق بطول (4.5) كيلو متر لخدمة عدد (255) وحدة عقارية ومشروع إعادة إنشاء الطريق (2609) بمجمع (626)، واشتملت على استبدال طبقة الأساس مع وضع طبقة واحدة من الأسفلت بطول (0.72) كيلومتر، إعادة إنشاء شارع (45) في المجمع (626) واشتملت على استبدال طبقة الأساس مع وضع طبقة واحدة من الأسفلت بطول (0.15) كيلومتر، إعادة رصف الطريق (2617) والطريق (2610) في المجمع (626)، واشتملت أعمال المشروع على إعادة رصف الطريق ووضع طبقة واحدة من الأسفلت بطول (0.6( كيلو متر، وأيضاً إعادة رصف الطريق رقم (2347) والطرق المحيطة في المجمع (623) واشتملت أعمال المشروع على رصف الطرق بطول (2.81) كيلومتر، رصف الطريق رقم (2358) والطرق المحيطة في المجمع (623) واشتملت على رصف الطرق بالطوب بطول (0.6) كيلومتر ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الجهات الخدمية الأخرى، ورصف الطريق رقم (2368) والطرق المحيطة في المجمع (623) حيث تم رصف الطرق بالطوب بطول (0.6) كيلومتر إعادة رصف شارع العكر الشرقي في المجمع (623) فقد تم استبدال طبقة الأسفلت الحالية بأخرى جديدة بطول (0.61) كيلومتر وكذلك رصف الطريق (2459) في المجمع (624)، حيث اشتملت أعمال المشروع على رصف الطريق بالأسفلت المعالج بطول (0.3) كيلومتر.

وفيما يخص الصرف الصحي، أكد الوزير بأنه تم توفير خدمة الصرف الصحي لمجمعات قرية العكر وهي (623 ,624, 625 و626) في السنوات السابقة، حيث كانت الوزارة سباقة في تزويد قرية العكر بشبكة الصرف الصحي، وقد تم مؤخراً الانتهاء من توصيل الوحدات العقارية الواقعة على الطريق رقم (2447) في المجمع (624)، حيث تم البدء بأعمال تنفيذ المشروع في مارس 2020 وتم الانتهاء منه في مايو 2020.

خطة شاملة

وأضاف الوزير بأن الوزارة عكفت على إعداد خطة شاملة تتناول تطوير طرق منطقة العكر واستكمالاً لما تم إنجازه من مشاريع، فإن الوزارة تعمل حالياً على مشروع رصف الطرق الترابية في العكر بالمجمع (624)، ويشتمل نطاق العمل على أعمال الرصف وإنشاء الطرق بطول (6) كيلومتر لخدمة عدد (350) وحدة عقارية إلى جانب مد شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتوفير أعمدة الإنارة، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة، علماً بأن المشروع الرئيسي يشتمل أيضاً من ضمن نطاق العمل المقترح على إعادة رصف الطريق رقم 2440 بمجمع 624 والطرق المحيطة. وقد تم البدء بأعمال التنفيذ في شهر مايو 2021م ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من العام الجاري 2022م. بلغت نسبه الإنجاز فيه 60% وقد تمت ترسية مناقصة هذا المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات إلى المقاول البحريني السادة / الشركة الشرقية للأسفلت والخرسانة.

وفيما يخص الصرف الصحي وبخصوص الأجزاء المتبقية غير الموصلة من قرية العكر والمتمثلة في المجمعين ( 623 و 624)، فقد ذكر وزير الأشغال والبلديات بإنه بلغت نسبتها حوالي (18 %) فقط، علماً بأن الوزارة بصدد تطوير وتوصيل أجزاء من المناطق غير الموصلة في المجمعين (623 و624) ضمن عدد من المشاريع منها مشروع توصيل الوحدات العقارية الواقعة على الطريقين (2371 – 2373) في المجمع (623) بشبكة الصرف الصحي، حيث تم البدء بأعمال تنفيذ المشروع في فبراير 2022م، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بعد الانتهاء من الحفريات التجريبية القائمة في الموقع لمعرفة الخدمات الأرضية الموجودة مسبقاً.

ومشروع توصيل الوحدات العقارية الواقعة على الطريق (2447) في المجمع (624) بشبكة الصرف الصحي، حيث سيتم البدء بتوصيل الوحدات العقارية الواقعة على الطريق (2447) بشبكة الصرف الصحي، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية والحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل، وكذلك مشروع شبكة مياه الأمطار في منطقة العكر (توصيل هورة سند)، حيث يتم حالياً تنفيذ المشروع والذي يهدف إلى توفير شبكة تصريف مياه الأمطار لخدمة اسكان هورة سند في منطقة العكر والذي سيساهم في الحد من تجمعات مياه الأمطار في المنطقة المذكورة، حيث يشتمل المشروع على بناء خط رئيسي جديد لتصريف مياه الأمطار بطول 1.32 كيلو متر، وإنشاء عدد (18)غرفة تفتيش، وعدد (5) فتحات تصريف مياه الأمطار، وعدد (17)نقطة تجميع مياه الأمطار، وتمديد شبكة مياه الأمطار وإنشاء المصب المائي عند البحر، وتبلغ الميزانية المرصودة للمشروع (244,000) دينارًا بحرينيًا، وقد بلغت نسبة الإنجاز حوالي (80 %)، كما أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع في الربع الثاني من العام الحالي 2022م. علما بانه وقد تمت ترسية مناقصة هذا المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات إلى المقاول يوكو للهندسة.

تجدر الإشارة الى عدم إمكانية توصيل الشبكات في حال عدم توفر الطاقة الاستيعابية في الخطوط الرئيسية للصرف الصحي، علماً بأن الوزارة في صدد تنفيذ مشروع بناء الخط الرئيسي لخفض الأعباء الهيدروليكية على شبكة الصرف الصحي في منطقة سند والذي سيتم من خلاله بناء خط رئيسي جديد ومحطة ضخ جديدة مما يضمن خفض الأعباء الهيدروليكية، كما سيساهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية والتي سيتم من خلالها توصيل عدة مناطق في منطقة سند والنويدرات والعكر، ومن المتوقع البدء بتنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2022م، ومدة تنفيذ المشروع حوالي (18) شهراً.

وأردف الوزير بأن المشاريع في الدائرة التاسعة بمحافظ العاصمة لم تقتصر على منطقة العكر، فحسب، فأن هناك أيضا على سبيل المثال مشاريع في منطقة المعامير منها مشاريع ففي قطاع الطرق، مشروع إعادة رصف شارع المعامير الرئيسي، حيث اشتمل المشروع على إعادة رصف الطريق بطول (350) متر وأيضا أنجزت الوزارة تأهيل الطريق (3306) والطرق المحيطة بالطوب بمجمع (633) في المنطقة، حيث اشتمل المشروع على أعمال التبليط بالطوب للطرق بطول (1.36) كيلومتر، وفي قطاع الصرف الصحي كما ذكر أعلاه بأن نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي لمنطقة المعامير تبلغ حوالي (95.8 %)، حيث كانت الوزارة سباقة في تزويد قرية المعامير بشبكة الصرف الصحي، والجدير بالذكر بأنه تم البدء في انشاء الشبكة في عام 2007. بذلك تم توفير خدمة الصرف الصحي لمجمعات قرية المعامير وهي (633 و634 و635) في السنوات السابقة. وفي قطاع شؤون البلديات)، فقد تم الانتهاء من مشروع ممشى وساحل المعامير الذي تبلغ مساحته 800 متر، وهو عبارة عن واجهة بحرية تحتوي على ممشى ومسطحات خضراء وجلسات ومناطق ألعاب أطفال وألعاب رياضية. إلى جانب تنفيذ طلبات عوازل الأمطار والصيانة والترميم. علماً بأن الوزارة مستمرة في تنفيذ هذه الطلبات وغيرها.

كما لدى الوزارة عدد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والتي يعتمد تنفيذها على الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية والحصول على موافقة جميع الجهات الخدمية الأخرى وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

– الأولويات والتحديات

وبين الوزير خلف أن تنفيذ المشاريع يكون وفقاً للأولويات ومدى توافر الموازنة المخصصة حول التحديات المتوقع أن تصادف تنفيذ هذه المشاريع، فقد ذكر الوزير بأن أبرز تلك التحديات هو التنسيق مع الخدمات خاصةً في المناطق القديمة، حيث يوجد العديد من الخدمات الأرضية التي تتطلب الحماية أو النقل، وكذلك التطور والتوسع العمراني.