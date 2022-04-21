اخبار دوليه – قطع الكهرباء عن زعيم المعارضة التركية لعدم تسديده فواتيره

محمد بن مسعود - الدمام - قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الخميس إنّ الكهرباء قُطعت عن منزله بعد رفضه تسديد فواتيره منذ فبراير احتجاجاً على الارتفاع الحادّ في أسعار الطاقة.

وكتب كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري على تويتر «أبلغتني زوجتي للتوّ أنّهم قطعوا الكهرباء عنّا. … تحرّكي ليس دعوة للعصيان المدني. إنّه مقاومة وهدفه التعبير عن حال الأسر والأطفال المحكوم عليهم بالعيش في الظلام».

وتعتمد تركيا بشكل كبير على واردات الطاقة في حين بلغ التضخم لديها نحو 61% على أساس سنوي في مارس وفقًا للبيانات الرسمية.

ونتيجة ارتفاع الأسعار وانهيار الليرة التركية، قفزت أسعار الكهرباء في الأول من يناير ما بين 52% و127% وفق تسعيرة متدرجة مرتبطة بالاستهلاك.

ومن ثم، فقد تضاعفت فواتير الغاز والكهرباء مرتين أو ثلاث مرات بين عشية وضحاها.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري في مقطع فيديو في 9 فبراير «منذ اليوم، لن أدفع فواتير الكهرباء في مسكني حتى يتراجع أردوغان عن الزيادات في الأسعار التي فرضها في 31 ديسمبر».