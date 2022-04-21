اخبار الخليج – غلق مسار واحد على مراحل على كوبري سار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال صيانة فواصل الجسور على كوبري سار تستدعي غلق مسار واحد على مراحل وتوفير مسار للحركة المرورية في الملف المؤدي من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان للحركة المرورية المتجهة جنوباً إلى مدينة حمد.
وسوف يتم العمل في الموقع المذكور بدءً من يوم الجمعة 22/04/2022م الساعة 12:00 منتصف الليل إلى يوم الأحد 24/04/2022م الساعة 6:00 صباحاً، لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.
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