توقعات بعودة قطاع السياحة والسفر لمستويات ما قبل جائحة كورونا في 2023

محمد بن مسعود - الدمام - توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر، نمو القطاع بمعدل يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأن يعود لمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في 2023.
وقال المجلس في تقرير صدر خلال مؤتمر بالعاصمة الفلبينية مانيلا، إن القطاع من المتوقع أن يسجل القطاع متوسط نمو سنوي يبلغ 5.8 بالمئة في الفترة من 2022 إلى 2032 بالمقارنة مع متوسط نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.7 بالمئة في الفترة نفسها وأن يوفر 126 مليون فرصة عمل جديدة.
وأوضح أنه في عام 2019 كان قطاع السياحة مسؤولا عن عُشر الناتج المحلي الإجمالي والوظائف لكن جائحة فيروس كورونا قوضت القطاع الذي يقدر حجمه بنحو 9.6 تريليون دولار وخفضت قيمة عائده إلى النصف وتسببت في تسريح 62 مليون شخص من وظائفهم.
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