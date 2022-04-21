محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، اليوم الخميس، تنحيها عن منصبها بصورة مؤقتة بعد أن تم تشخيص إصابة زوجها بسرطان المخ .
وقالت ويلميس على تويتر: «لقد غزا المرض فجأة حياتنا، وتحديدا حياة زوجي كريستوفر»، معلنة قرارها بترك منصبها لكي تكون أقرب إلى عائلتها.
وقالت ويلميس إنها اتخذت القرار بالتشاور الكامل مع رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، وأنها ستترك منصبها الحكومي فورا بدون تعويضها بشخص آخر.
ومن المقرر أن يتولى زميلاها في حزب الحركة الإصلاحية، ديفيد كلارينفال وماثيو ميشيل، مهامها في غيابها.
ولم يرد في البيان موعد عودة ويلميس إلى منصبها. ومع ذلك، قالت ويلميس إن القرار يسمح لها بأن تقوم بـ «دراسة كاملة» لوضع أسرتها بحلول الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – وزيرة خارجية بلجيكا تعلن تنحيها مؤقتا بعد إصابة زوجها بسرطان المخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.