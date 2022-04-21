اخبار دوليه – فرنسا.. مناظرة ساخنة بين ماكرون ولوبان والأخيرة تتعهد بحظر الحجاب في حال فوزها في الانتخابات

محمد بن مسعود - الدمام - قبل أربعة أيام من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، شارك المتنافسان النهائيان إيمانويل ماكرون ومارين لوبان مساء الأربعاء (20 أبريل / نيسان 2022) في مناظرة متلفزة استعرضا خلالها وجهات نظرهما المتباعدة بشأن روسيا والاتحاد الأوروبي والحجاب الإسلامي.

ساعتين و45 دقيقة

بذل الرئيس المنتهية ولايته والمرشحة اليمينية المتطرفة خلال أكثر من ساعتين و45 دقيقة كل ما في وسعهما لمحاولة إقناع الناخبين المترددين والممتنعين عن التصويت في الجولة الأولى، ولا سيما ناخبي اليسار الذين ينتظر أن يؤدوا دورا حاسما في الاقتراع الأحد.

وبعد مصافحة سريعة، أخذ المرشحان مقعديهما في استوديو تلفزيوني «تي اف 1» و»فرانس 2» وانطلقا في استعراض آرائهما المتخالفة في مجمل الموضوعات التي نوقشت خلال الأمسية. وإدراكًا منها للتحدي، بذلت لوبن قصارى جهدها لتجنّب هنات مشاركتها في المناظرة الرئاسية السابقة عام 2017.

ا وردت مارين لوبن «أنا امرأة حرة تماما»، وعللت الحصول على القرض برفض البنوك الفرنسية إقراض حزبها حينذاك. وأضافت «أدعم أوكرانيا حرّة لا تتبع لا للولايات المتّحدة ولا للاتحاد الأوروبي ولا لروسيا، هذا هو موقفي».

الموقف من الاتحاد الأوروبي

استمرت حدّة النقاش عند تناول الاتحاد الأوروبي، ونفت لوبن الاتهامات بأنها لا تزال ترغب في إخراج فرنسا من التكتّل. وقالت المرشحة اليمينية المتطرفة «أريد تطوير هذه المنظمة الأوروبية، لكن يا سيد ماكرون لم أعتقد أنك ستتبنى نظرية مؤامرة».

وأجاب غريمها «أنت غير واضحة، مشروعك عندما نفككه لبنة لبنة نجد أنه مشروع لا يذكر الأشياء بمسمياتها لكنه يتمثل في الخروج من أوروبا»، معتبرا أن ذلك يجعل انتخابات الأحد «استفتاء مع أو ضد أوروبا».

قبل أربعة أيام من الجولة الثانية، تخيّم حالة من عدم اليقين بشأن موقف قسم من الناخبين اليساريين، ولا سيما الذين صوتوا لمرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي جاء في المركز الثالث في الجولة الأولى، والذين ما زالوا متشككين أو يميلون إلى الامتناع عن التصويت.

ولا تخلو المناظرة الرئاسية عادة بتوازنات نوايا التصويت، لكن هذه المرة يمكنها إعادة تعبئة بعض الناخبين و»حشد أصوات أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الجمهورية الخامسة» عام 1958، بحسب تقديرات بريس تينتورييه نائب المدير العام لمعهد «إبسوس» للاستطلاعات. تهامات متبادلة

حاولت المرشحة طوال النقاش إظهار قربها من الفرنسيين، قائلة إنها «تحاول وضع نفسها في مكان الناس»، في انتقاد مبطّن لخصمها الذي لم ينجح خلال فترة ولايته البالغة خمس سنوات في التخلص من لقب «رئيس الأثرياء» الذي أطلقه عليه معارضوه.

استعرض ماكرون حصيلة ولايته، وأشار إلى عدة أرقام اعتبر أنها تجعل برنامج لوبن «غير منطقي». وقالت لوبن «سمعتك أنت وحكومتك تفخرون بأنكم عززتم القوة الشرائية للفرنسيين، ورأيت فقط فرنسيين يقولون لي إنهم لم يعودوا قادرين على التحمّل»، معتبرة أن «الحصيلة الاقتصادية سيئة للغاية» و»الحصيلة الاجتماعية أشد سوءا».

واتهم الرئيس المنتهية ولايته غريمته بأنها «تعيش فقط على الخوف والاستياء»، واتهمها أيضا بالرغبة في الدفع إلى «حرب أهلية» باعتزامها حظر الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة. وكانت الحدة عالية بشأن القضايا السياسية المحلية، وتصاعدت بين المتنافسين أثناء نقاش النزاع المحتدم في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

الموقف من روسيا

وتوجه إيمانويل ماكرون إلى منافسته قائلا «كنتِ على ما أعتقد من أوائل السياسيين الأوروبيين الذي اعترفوا بنتيجة ضم شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من عام 2014»، في إشارة إلى ضم روسيا لشبه الجزيرة الأوكرانية الذي لم يعترف به المجتمع الدولي.

وأضاف «لماذا فعلتِ ذلك؟… لأنك تعتمدين على السلطة الروسية وتعتمدين على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين»، مشيرا إلى حصول حزبها «التجمع الوطني» على قرض بقيمة 9 ملايين يورو عام 2017 من بنك روسي.