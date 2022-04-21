اخبار الخليج – مركز الفاتح يستقبل 547 زائرا خلال شهر رمضان الفضيل

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ عدد زوار مركز أحمد الفاتح الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك 547 شخصا، في حين بلغت الزيارات الافتراضية نحو 1500 زيارة لذات الفترة.

ويعتبر مركز احمد الفاتح الإسلامي من أبرز المعالم في مملكة البحرين، وبحسب عدد من المواقع الالكترونية التفاعلية فقد احتفظ المركز بالصدارة كأبرز معالم مملكة البحرين التي ينصح بزيارتها للسنة السادسة على التوالي.

وبلغ عدد الزوار الذين تم استقبالهم في المركز خلال العام الماضي 3000 زائر من شتى أنحاء العالم، كما بلغ عدد زوار الموقع الكترونيا أكثر من 97 ألف زائر.

ويعد جامع أحمد الفاتح أكبر جوامع مملكة البحرين، وواحد من أكبر الجوامع في العالم وأفخمها بطرازه المعماري الإسلامي الذي يعكس ارتباط البحرين وحضارتها بالتاريخ العربي والإسلامي، حيث يتسع لأكثر من 7000 مصلٍ، ويعتبر أحد المقاصد السياحية في مملكة البحرين، فأبوابه مفتوحة للزائرين من السياح الذين يقودهم مرشدون يتحدثون بلغات عدة.

ويتكون جامع أحمد الفاتح من ثلاثة أقسام رئيسية هي؛ مصلى الرجال ومصلى النساء والباحة الكبرى، ومن قبة ضخمة بنيت من الألياف الزجاجية النقية يبلغ وزنها أكثر من 60 طنا وتعتبر من بين أكبر القبب المصنوعة من الألياف الزجاجية بإضاءات وثريات تعطى للمصلى الرئيسي الشكل والرونق المميز، والأبواب مصنوعة من خشب الساج الهندي، والكتابات على حوائط المسجد بالخط العربي الكوفي، ويضم المركز معهدا دينيا ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه.