اخبار الخليج – وزير الأشغل يبحث مع أعضاء مجلس أمانة العاصمة تطوير الأسواق المركزية وصيانة الحدائق والمخططات التفصيلية بالعاصمة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على الدور الذي يلعبه مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في مسيرة البناء والتطوير، وحرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر مع المجالس بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفق الخطط المقررة لها.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في مكتبه بشئون البلديات رئيس وأعضاء مجلس أمانة العاصمة برئاسة المهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة لبحث مجمل القضايا التي تهم محافظة العاصمة وتدخل في اختصاصات الوزارة بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

وناقش الوزير مع أعضاء مجلس أمانة العاصمة عددا من المشاريع الخدمية في المحافظة، من بينها مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم وعوازل الامطار والحالات الطارئة)، والمخططات التفصيلية التي تم اعتمادها من المجلس أمثال مخطط النبيه صالح، وتوبلي، وسترة وبقية المخططات، وتطوير الأسواق المركزية في محافظة العاصمة وهي أسواق المنامة وجدحفص وسترة، بالإضافة إلى موضوع صيانة الحدائق.

وناقش الاجتماع طلبات إنشاء المرتفعات، وتم طرح قرارات الاستملاكات في محافظة العاصمة وتنفيذها بما يخدم المشاريع الخدمية في المحافظة.

وتناول الاجتماع أيضا مقترح تعديل بعض نصوص وأحكام الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2005، ومقترح زيادة الكفاءة التشغيلية بما يتناسب وخفض المصروفات والتكاليف وزيادة الإيرادات، ومقترح تعديل قرار تخفيض الرسوم البلدية.

وفي ختام اللقاء، أشاد أعضاء مجلس أمانة العاصمة بدور الوزير والخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكدين أهمية التواصل بين الوزارة والمجلس البلدي بما يخدم أهالي العاصمة والمقيمين فيها.