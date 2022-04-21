شركة «Rain management» تقيم ‎غبقتها الرمضانية الاولى لموظفيها

محمد بن مسعود - الدمام - ‎أقامت شركة Rain management ‎ غبقتها الرمضانية الاولى لموظفيها في حفل أقيم بحضور المدير العام محمد عتيق و مدير السياسات العامة السيدة بتول خليل الخاجة بالاضافة الى اعضاء من الادارة التنفيذية. وذلك يوم الاثنين 18 مايو 2022. وقد استمتع الجميع بالأجواء الرمضانية التي تخللتها عدد من الفعاليات الترفيهية ضمن أجواء مليئة بالتفاعل والمرح.

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