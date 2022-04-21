الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار وزيادة العائد على سندات الخزانة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تراجعت أسعار الذهب اليوم مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، الأمر الذي يواصل تأثيره على الطلب على المعدن النفيس. وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1953.21 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1956.20 دولار للأوقية.
وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية بعد تراجعها عن أعلى مستوى في ثلاثة أعوام أمس بحسب رويترز.
والذهب شديد الحساسية تجاه زيادة أسعار الفائدة الأمريكية والعائد على سندات الخزانة لأن ذلك يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 % إلى 25.08 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 986.42 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.3 % إلى 2444.43 دولار للأوقية.
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