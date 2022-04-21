محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت وحدة الإحصاء والمعلومات النسائية بوكالة شؤون المسجد النبوي إحصائيتها خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، والتي بلغ فيها عدد زائرات الروضة الشريفة ٤٨٦٩٧ زائرة، كما وصل عدد المستفيدات فيها من خدمة التوجيه والإرشاد ١٤٣١٨ مستفيدة وأكثر من ١٢٧٩٤ مستفيدة من خدمة التواصل باللغات.

يذكر أن حالة إشغال المصليات النسائية في المسجد النبوي بلغت 100٪ فيما تم توزيع أكثر من ٢٤٦٩٧٦ وجبة إفطار خلال الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل، بمجهودات الكوادر النسائية بوكالة شؤون المسجد النبوي.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 48 ألف زائرة للروضة الشريفة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.