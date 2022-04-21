فنون أبها تنظم النسخة السادسة من ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نظمت جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء أمس النسخة السادسة من برنامجها السنوي “ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية” الذي يهدف إلى دعم المواهب من خلال تبادل الخبرات وتطوير المهارات، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي ومجالاته.

وأكد مدير الجمعية أحمد السروي أن هذا التجمع السنوي يمثل محطة مهمة للنهوض بالحركة الفنية في منطقة عسير، لافتًا إلى حرص الجمعية على تقديم ما يثري حصيلة المستفيدين من خلال فقرات هذا البرنامج الذي يضم في هذه النسخة ورشة نقد فني، بالإضافة إلى فعالية “دكة الفوتوغرافيين”.

فيما تم خلال ورشة النقد استعراض عدد من الصور لمناقشة مكامن القوة والضعف في محتواها بمشاركة الحضور، كما ناقشت “دكة الفوتوغرافيين” الأساليب الفنية والتقنيات الإبداعية للصور الفوتوغرافية والأبعاد الحديثة للصورة بإدارة حوار من الفوتوغرافي زيد آل زيد ومشاركة مصور وكالة الأنباء السعودية علي الشهري الذي أوضح أن التصوير التوثيقي يختلف كثيرا عن الفني حيث يوثق الأول الحدث وهو ما ينتشر في العمل الصحافي بينما يهتم الجانب الفني على صناعة صور برؤية فنية، وفي السياق الفني أكد المصور ناجي الخلف أهمية الجودة والفكرة في الصورة لتكون حالة إبداعية تجذب المشاهد، وتحمل قصة في عمقها تساعد على استشعار الناظر لها لروحها وحيويتها.