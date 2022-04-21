محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق كم عدد زيجات الملياردير السعودي الوليد بن طلال .. والمفاجأة في مدى جمال أولى زوجاته التي خطفت الأنظار ( شاهد الصور )
اعاد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول افتتح معرض الفن التشكيلي التي شاركت فيه الزوجة الأولى للأمير الملياردير ‘‘الوليد بن طلال’’، الأميرة دلال بنت سعود بنت عبدالعزيز آل سعود.
الأميرة دلال بنت سعود بنت عبدالعزيز آل سعود، هي زوجة الوليد بن طلال الأولى، حيث تزوجها الوليد وأنجب منها الأمير خالد بن الوليد، والأميرة ريم بنت الوليد بن طلال.
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وعرض الاعمال الفنيه من الاميره دلال فتاة سعود بن عبد العزيز ال سعود اليوم فجنيف من قبل مدير مكتب الامم المتحده فسويسرا Oridzon Kidze Serji، وكان المعرض الذي يحمل عنوان “قصائد من الصحراء”.
ويظهر 19 لوحات تصور التاريخ الحديث للمملكه العربية السعودية و التي تعكس العلاقه بين الصحراء و المواطنين السعوديين.
حيث تزوج الامير الملياردير ‘‘الوليد بن طلال’’ سبع مرات بعد الأميرة دلال بنت سعود بنت عبدالعزيز آل سعود.
من هو رجل الاعمال الوليد بن طلال ؟ الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ولد في الرياض في 7 مارس 1955 وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز، رجل أعمال سعودي يعد من أكبر المستثمرين في العالم. في العام 2004، أدرجت مجلة فوربس، الوليد كرابع أغنى رجل بالعالم، بثروة تقدر ب 21 مليار دولار.
الاميرة دلال زوجة الوليد بن طلال لأميرة دلال بنت سعود بنت عبد العزيز آل سعود، والتي لم تلبث حياتهما معًا، حيث انتهت بالطَّلاق، بعد أن تركت في حياته طفلان وهما الأمير خالد بن الوليد بن طلال الذي سار على نهج والده في الحياة الأُسريّة؛ فتزوّج من منيرة بنت إبراهيم العساف التي طلّقها بعد أن أنجب منها الأميرة جنى والأميرة مايا، والأميرة ريم بنت الوليد بن طلال التي تزوّجت من الأمير عبد العزيز بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود وأنجبت منه الأميرة سارة والأميرة دلال والأميرة نورة، وبعد الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود تزوّج الأمير الوليد من الأميرة إيمان السديري وانتهت حياتهما بالطَّلاق أيضًا.
أبناء الملياردير السعودي ’’الوليد بن طلال‘‘ الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود متزوج من الاميرة منيره بنت إبراهيم العساف لديه الأميرة جنى والأميرة مايا. الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال آل سعود متزوجة من الأمير عبد العزيز بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود لديها الأميرة سارة والأميرة دلال.
المصدر – مواقع اخبارية عربية
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