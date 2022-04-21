شرطة منطقة الرياض: القبض على مخالف لنظام الإقامة و(6) أشخاص نفذوا حوادث جنائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة منطقة الرياض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية و(6) مواطنين، نفذوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسلب المارة وسرقة قواطع نحاسية من مبانٍ تحت الإنشاء باستخدام مركبة مسروقة (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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