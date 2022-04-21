السعوديه محمد عبده يعزّي آل هاشم والمرواني في فقيدتهم

محمد بن مسعود - الدمام - عزّى الفنان محمد عبده آل هاشم والمرواني، في فقيدتهم فاطمة علي المرواني، التي وافتها المنية (الأحد) الماضي، وذلك خلال زيارته لمقر العزاء.

وأعرب محمد عبده عن خالص التعازي، داعياً الله عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

يذكر أن أمس (الأربعاء) آخر أيام العزاء بمنزل ابنها الكاتب عابد في حي الحرمين، بجوار مسجد الرامي بجدة.