شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات نظام المرور تتيح تجزئة سداد الغرامات وتخفيض قيمتها عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25٪ من قيمة الحد الادنى لها

- الحجر والتنفيذ على أرصدة المخالف البنكية في حال عدم السداد خلال 15 يوم

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والسبعين) من نظام المرور - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ - على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (2) لتصبح بالنص الآتي:

"2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته

الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت

عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض ، أو في حال رفضت المحكمة المختصة

اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة

عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامـة خـلال مدة لا تتجاوز (15) يـومـاً، ويجـوز

للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوما لتسديد

الغرامة.

فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصـدة

حساباته البنكية مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية ، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.

وتحدد وزارة الداخلية - بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية - المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر".

2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي:

"3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجـوز كـذلك تخفيض

قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25٪) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط

يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية".

: علـى سـمو نائب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

. تنفيذ مرسومنا هذا."