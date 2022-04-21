بايدن يجتمع مع قادة الجيش وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة الجيش يوم الأربعاء في اجتماع سنوي بالبيت الأبيض اكتسب أهمية خاصة مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة خطرة جديدة وعزم واشنطن إرسال المزيد من مساعدات الأسلحة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إنه من المقرر أن يناقش وزير الدفاع لويد أوستن والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة وكبار القادة العسكريين “مجموعة متنوعة من الموضوعات”.

وعلى الرغم من أن اجتماع السياسة العسكرية السنوي قلما يلقى اهتماما إعلاميا فإن قضايا ثقيلة مدرجة على جدول أعمال اجتماع هذا العام، على رأسها الصراع في أوكرانيا الذي يخشى مسؤولون أن يضر الأمن الأوروبي لأعوام مقبلة.

وأشاد بايدن بصلابة الجيش الأوكراني في افتتاح الاجتماع وقال إن وحدة حلف شمال الأطلسي صدمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المنتظر أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا في الأيام المقبلة قد توافق تعهدها بمنح أوكرانيا مساعدات بقيمة 800 مليون دولار في الأسبوع الماضي.