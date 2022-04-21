شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تسمح بعمل المواطن «المفوض» في تطبيقات نقل الركاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تحديث لائحة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه من خلال السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في تطبيقات نقل الركاب، وإلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه، وذلك اعتبارًا من الأحد 23 9 1443هـ الموافق 24 4 2022م، مبينة أن ذلك يأتي لزيادة فرص العمل ورفع مستوى جودة الخدمة.

كما بينت إضافة تعریف خاص لمنشآت ريادة الأعمـال فـي اللائحـة لتوضيـح الفئة المستفيدة من بعض الاستثناءات الواردة باللائحة، وإضافة نشاط وسيط الأجـرة ضمـن الأنشطة التي يمكن لمستثمر بها مـن رواد الأعمـال الحصـول على استثناء من شرط الضمان المالي.

ويهدف تحديث اللائحة من رفع جـودة الخدمة وسرعة الاستجابة، وتعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة، و دعم رواد الأعمال وزيادة فرص عمل السعوديين، وتقليل التكاليف وتسهيل بعـض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، وتحسين تجربة المستثمر والمستفيد.