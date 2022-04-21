شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 430 مخالفة صحية ونظامية في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 12 ألف جولة للفرق الرقابة البلدية بأمانة الطائف على المستودعات الغذائية ومحلات بيع الأطعمة بالجملة ومراكز التسوق ومحلات التموينات والمطاعم والمخابز ومحلات بيع الحلويات والعصائر، في النصف الأول من شهر رمضان، عن ضبط 430 مخالفة صحية ونظامية. وبيَّنت الأمانة أن الجهود الميدانية عززت من امتثال الأنشطة التجارية والغذائية للوائح والتعليمات البلدية ورفعت كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين مع ضمان جودة المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات الرادعة بحق المخالفين. وركزت الفرق الرقابية على تقييد العاملين بلبس القفازات والكمامات والزي المخصص داخل بيئة التحضير وأثناء التعامل مع المستهلك، وشملت المخالفات المرصودة تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وتدني مستوى بيئة التحضير والتجهيز وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في عدد من المرافق، وأنشطة تعمل بتراخيص بلدية منتهية أو غير مطابقة لمجال العمل، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وعملت فرق الرقابة جولات متواصلة على مدار الساعة لكبح جماح المخالفات، ومنع استغلال الصائمين من قبل ضعاف النفوس.